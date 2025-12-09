Trump: NATO Erdoğan'la başa çıkmakta zorlanıyor, sorun olduğunda ben arıyorum

ABD Başkanı Donald Trump verdiği bir röportajda, NATO'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sorun olduğunda "başa çıkmakta zorlandığını" söyledi, "Onu ben arıyorum ve hızlı bir şekilde çözüyoruz" dedi.

Trump, Politico dergisine verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, NATO, Avrupa'nın durumu ve ABD'nin göçmen politikaları gibi farklı konulara değindi.

ABD Başkanı, NATO hakkındaki sorulara cevap verirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yorumlarda da bulundu.

"Sizce NATO'da olmaması gereken ülkeler var mı? Örneğin İsveç?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

"Bence NATO için zor olan ülkeler var. Olmaması gerektiğini söylemiyorum. Bence onların [NATO'da] olması iyi bir şey. Türkiye buna bir örnek" dedi.

Trump sözlerini, "Erdoğan benim arkadaşım. Ne zaman Erdoğan'la bir sorun yaşasalar, onu benim aramamı istiyorlar çünkü onunla konuşamıyorlar. Çetin ceviz" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Trump, "Bence güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar ve benim aramamı istiyorlar. Ben de arıyorum ve her zaman çözüyoruz. O ve ben gerçekten çok hızlı bir şekilde çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, ondan tutuklu olan bazı kişileri serbest bırakmasını istediğini, Erdoğan'ın da bu isteği yerine getirdiğini söyledi:

"Yıllarca süren davalar ve başka şeyler yaşayan bazı insanları serbest bıraktı. Dedim ki onları serbest bırakmalısın ve o da yaptı."

Trump, bu sözleriyle kimi ya da kimleri kastettiğine açıklık getirmedi.