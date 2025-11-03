(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "günlerinin sayılı olduğunu" belirtti. Bir televizyon programına mülakat veren Trump, "Venezuela ile savaşa girecek misiniz?" sorusuna ise "Bundan şüpheliyim, sanmam" dedi. Bu mülakattan kısa bir süre önce ise Savaş Bakanı Hegseth, Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı.

Trump, ABD'nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ancak bize karşı oldukça kötü muamele yapıyorlar. Bu sadece uyuşturucudan değil, ülkemize hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz yüzbinlerce insan bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"Venezuela'ya yönelik bir askeri saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceği" sorusunu ise Trump, "Bu olay doğru veya değil, bunu size söylemeye istekli değilim. Bunları muhabirlere söylemem" şeklinde cevapladı.

Trump: "Maduro'nun günleri sayılı diyebilirim"

Donald Trump, gazetecinin, "Maduro'nun başkan olarak günleri sayılı mı?" sorusuna karşılık, "Evet, öyle diyebilirim" dedi. Trump, "Venezuela ile ilgili sorun uyuşturucu mu yoksa Maduro'nun gitmesi mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.

ABD, Karayip'te bir tekneye "ölümcül kinetik saldırı" düzenledi

Trump'ın mülakatından bir süre önce ise ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD kuvvetlerinin Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda "üç kişinin öldürüldüğünü" açıkladı. Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Savaş Bakanlığı'nın Karayipler'de uluslararası sularda bir tekneye 'öldürücü kinetik bir saldırı' düzenlediğini" yazdı. Hegseth, teknenin "Tanımlanmış Terör Örgütü" üyeleri tarafından kullanıldığını iddia etti. Bakan, "Teknedeki üç narko-teröristin de öldürüldüğünü" belirterek, "ABD'nin uyuşturucu kaçakçılarını avlamaya ve öldürmeye devam edeceğini" ifade etti. Bu saldırı, ABD'nin bu hafta başında Karayipler ve Pasifik'te gerçekleştirdiği ve en az 18 kişinin ölümüne yol açan bir dizi saldırının sonuncusu oldu.