ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Venezuela ilgili açıklamada bulundu. Trump, ABD'nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusunu, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar" diye yanıtladı.

Trump, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" sorusuna ise "Evet, öyle diyebilirim" yanıtını verdi.

Venezuela topraklarına yönelik ABD'nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil. Bunları muhabirlere söylemem" dedi.