Trump, Maduro'nun Kelepçeli Fotoğrafını Paylaştı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözlerinin kapalı ve ellerinin kelepçeli olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Maduro'ya sert bir mesaj göndermiş oldu. Bu paylaşım, iki ülke arasındaki gerginliği artıran bir adım olarak dikkat çekiyor. Trump'ın bu tarz bir paylaşımda bulunması, Venezuela'daki siyasi durumu ve ABD'nin dış politika yaklaşımını yansıtan önemli bir gelişme.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözlerinin kapalı ve ellerinin kelepçeli olduğu fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
