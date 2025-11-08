Trump, Macaristan'a Rusya'dan Petrol ve Gaz Alımı İçin Yaptırım Muafiyeti Verdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan'ın Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını sürdürebilmesi için Macaristan'a bir yıllık yaptırım muafiyeti tanıdı.

ABD medyasında Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını sürdürebilmek için ABD'den muafiyet yıllık muafiyet almayı başardı. ABD Başkanı, Beyaz Saray'ı ziyaret eden Orban ile görüşmesinin kamuya açık bölümünde, Macaristan'ın "petrol ve gazı başka bölgelerden temin etmesinin çok zor olması" nedeniyle bir muafiyetin değerlendirildiğini belirtmişti.

ABD, geçen ay Rusya'nın en büyük iki petrol şirketini fiilen kara listeye almış, bu şirketlerden alım yapan ülkelerin yaptrımlarla karşılaşacağı belirtilmişti. Trump'ın Rus şirketlere yönelik yaptırım kararı konuya ilişkin Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan ekonomistler tarafından, ABD'nin düşen petrol fiyatlarını düzenleme arayışı olarak değerlendirilmişti.

Orban ve Trump'ın görüşmesinin ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Budapeşte'ye "petrol ve gaz konusunda tam ve sınırsız bir muafiyet" verdiğini yazdı. Trump'ın kararı, gelecek yıl genel seçimlere gidecek olan Macaristan'da Orban için büyük bir zafer olarak görülüyor. Ancak anlaşmanın bir parçası olarak Macaristan, ABD'den 600 milyon dolarlık LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) satın almayı da kabul etti.