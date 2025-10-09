Trump, İsrail ve Hamas Barış Planını Onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladıklarını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in anlaşmayla belirlenen hatta kadar askerlerini çekeceği anlamına geliyor. Bu adımlar, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışın ilk adımlarıdır. Tüm taraflara adil davranılacaktır. Bu, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki tüm ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün. Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz. Ne mutlu barış yapanlara" dedi.