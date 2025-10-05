Haberler

Trump'tan Gazze İçin Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'den geri çekilen hattı kabul ettiğini ve Hamas'ın onaylaması halinde derhal bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurdu. Erdoğan'ın, Hamas'ı rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna etmede katkıda bulunduğunu belirten Trump, Erdoğan'ı 'dost' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'den 'ilk çekilme hattının gerisine' çekilmeyi kabul ettiğini ve Hamas'ın anlaşmayı teyit etmesi halinde derhal bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti" ifadesini kullandı.

Trump, Hamas'ın da onaylaması durumunda, 'ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini' ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını kaydetti. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna etmede 'çok yardımcı' olduğunu belirterek, "Erdoğan çetin bir adamdır ama benim dostumdur ve harika bir iş çıkardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
