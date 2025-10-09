Trump İsrail'e Gidiyor: Gazze'de Ateşkes Anlaşması İle İlişkili Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası 12 Ekim Pazar günü İsrail'e gidebileceği bildiriliyor.

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı davet ettiğini aktarıyor.

Anlaşma kapsamında ilk rehineler de Pazar günü serbest bırakılabilir.

Anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından 9 Ekim Perşembe günü geç saatlerde onaylanması bekleniyor.

Ardından 24 saatlik bir hukuki itiraz süresi başlayacak.

Bu sürenin bitimiyle İsrail ordusu belirlenen askeri hatta çekilecek ve rehinelerin serbest bırakılması sürecine geçilecek.

Türkiye de Gazze'de rehinelerle ilgili sürece sahada destek olacak ülkeler arasında yer alıyor.

Anlaşmanın taraflarca masada kabul edilmiş olmasına karşın tedirginlik sürüyor.

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, serbest bırakılacak Filistinlilerin listesinin henüz netleşmediğini söyledi.

Örgüt, İsrail hapishanelerinde tutulan en üst düzey Filistinli mahkumların da serbest kalmasını istiyor.

Bu kişilerin başında Mervan Barguti geliyor.

Ancak İsrail başbakanlık sözcüsü 9 Ekim'de yaptığı bilgilendirmede, Barguti'nin isminin serbest bırakılacaklar arasında olmadığını söyledi.

Ocak 2025'te de iki taraf arasında bir anlaşma duyurulmuştu.

Bu anlaşmanın ilk aşaması 1 Mart'ta sona erdi ancak bir sonraki aşama için müzakerelerde ilerleme kaydedilemedi.

İsrail, Hamas'ı suçlayarak 18 Mart 2025'te saldırılarına yeniden başladı.

Bundan sonra ne olacak?

İsrail hükümeti yeni anlaşma için bir takvim açıkladı.

Buna göre Binyamin Netanyahu hükümeti 9 Ekim akşamı anlaşmayı oylamak için toplanacak. Ardından İsrail ordusu 24 saatlik hukuki itiraz süresi sonunda belirlenen hatta çekilecek.

Rehine aramayı da içeren 72 saatlik sürenin bu 24 saatin dolması sonrası başlayacağı ifade ediliyor.

Bu da 10 Ekim Cuma günü geç saatlere ya da cumartesi sabahı arama çalışmalarının başlayacağı anlamına geliyor.

Trump'ın planı ayrıca, sahadaki durum için uluslararası bir gücün kurulmasını da öngörüyor.

9 Ekim Perşembe günü Paris'te bu amaçla Avrupa ülkeleri ve Arap ülkelerinden üst düzey yetkililerin katılacağı bir toplantı yapılacak.

Gazze'nin gelecekteki yönetiminin nasıl olacağı, yardım, yeniden inşa ile silahsızlanma gibi konular da görüşülecek.

Anlaşma İran ve Rusya'da nasıl karşılandı?

İran'dan müttefiki Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı açıklaması geldi.

Dışişleri açıklamasında, "İran, soykırım amaçlı savaşı durdurmak, işgalci güçlerin geri çekilmesini sağlamak, insani yardım ulaştırmak, Filistinli tutukluları serbest bırakmak ve Filistinlilerin temel haklarını hayata geçirmek için yapılan her türlü eylem ve girişimi her zaman desteklemiştir" deniliyor.

Moskova'dan da anlaşmanın "başarıyla uygulanmasının umulduğu" açıklaması geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan'da düzenlenen bir zirvede, "ABD başkanının bu girişimlerinin pratikte hayata geçirilmesini umuyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Hindistan ziyaretinde anlaşmayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı kutladı.

Starmer, Katar, Mısır ve Türkiye'ye de müzakerelerdeki başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye yardım malzemelerinin hazır olduğunu ve gıda, su ve tıbbi yardımın "anında artırılabileceğini söyledi.

Avrupa'da İsrail'i en sert eleştiren ülkelerin başında gelenİspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, "yaşanan vahşetin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini" ifade eden bir açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da, mümkün olan en kısa sürede "kalıcı ve kapsamlı" bir ateşkes umulduğu açıklandı.