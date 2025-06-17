Trump: İran Nükleer Silah Sahibi Olamaz

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Herkes, Tahran'ı derhal tahliye etmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump kendisin ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamada bulundu. Trump açıklamasında İran ile yürütülen nükleer silah anlaşmasına atıfta bulunarak, "İran onlara imzalamalarını söylediğim 'anlaşmayı' imzalamalıydı. Basitçe ifade etmek gerekirse; İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim. Herkes Tahran'ı derhal tahliye etmelidir." ifadelerini kullandı.