Trump, İran'ın Nükleer Tesisine İlişkin İddiaları Reddetti

Trump, İran'ın Nükleer Tesisine İlişkin İddiaları Reddetti
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Fordo Nükleer Tesisi'nden çıkarıldığı iddialarını yalanladı ve bunun tehlikeli ve zor bir süreç olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Bu, çok tehlikeli ve zor olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmının, ABD'nin Fordo Nükleer Tesisi'ni bombalamasından önce buradan çıkarıldığı yönündeki iddiaları reddederek, "Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Bu, çok uzun sürer, taşınması çok tehlikeli, çok ağır ve zor olurdu. Tesisteki arabalar ve küçük kamyonetler, havalandırma bacalarının üstünü kapatmaya çalışan beton işçilerine aitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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