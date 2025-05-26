Trump, İran ile Nükleer Müzakerelerde Önemli İlerleme Olduğunu Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve iyi haberler alabileceklerini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerde 'önemli ilerleme' kaydedildiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde 'önemli ilerleme' kaydedildiğini söyleyerek, "Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz" dedi.
Gazze'deki duruma da değinen Trump, ABD'nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu aktardı. Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya