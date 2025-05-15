Trump: İran ile Nükleer Anlaşma Yakın

Trump: İran ile Nükleer Anlaşma Yakın
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade etti ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

( ANKARA ) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve iki tarafın anlaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının ise "asla kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Trump, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Katarlı iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Washington'ın "uzun vadeli bir barış anlaşması" için Tahran'la ciddi müzakereler yürüttüğünü ifade etti.

Krizin çözümünde "zorlayıcı değil, akılcı bir yol" izlemek istediklerini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Belki okumuşsunuzdur, İran bizim, ve bunu dostça söylüyorum, ülkelerinde radyoaktif toz oluşturmamamız yönündeki şartlarımızı kabul etti. İran büyük bir ülke ama nükleer silaha sahip olamaz. Hepsi bu kadar. 30 sayfalık belgeler değil, tek cümle; İran nükleer silaha sahip olamaz. Bence anlaşmaya çok yaklaştık."

Kaynak: ANKA / Dünya
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