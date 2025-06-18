Trump: İran ile Müzakereleri Kabul Etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağını şu an söyleyemem" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, İran'ın savunmasız olduğunu belirterek, "ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağını şu an söyleyemem. İran müzakere masasına oturmayı daha önce kabul etmeliydi. Ancak hala geç değil" ifadelerini kullandı.

"İranlılar müzakere etmek istiyor, müzakere etmeliler. Hiçbir şey için geç değil" diyen Trump, İran'ın kendileriyle temas kurduğunu ve Beyaz Saray'a gelmeyi teklif ettiklerini aktardı.

İran'ın tamamen savunmasız olduğunu ve hiçbir hava savunmaları kalmadığını vurgulayan Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Hiçbir şey bitmedi. Bir hafta sonra büyük şeyler olabilir veya bir haftadan daha kısa sürede" diye konuştu.

Trump, "Hamaney'e bol şanslar" dedi. Netanyahu'ya devam etmesini söylediğini ifade etti.