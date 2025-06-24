Trump, İran ile İsrail Arasındaki Ateşkesin Yürürlüğe Girdiğini Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini ve bu ateşkesin ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya