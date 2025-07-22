Trump: İran'a Yapılan Saldırılarda Nükleer Tesisler Yok Edildi

Trump: İran'a Yapılan Saldırılarda Nükleer Tesisler Yok Edildi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini duyurdu ve gerekirse saldırıların tekrar yapılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gerçekleştirilen hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini kaydederek, "Eğer gerekirse yine yaparız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Arakçi'nin İran'daki nükleer tesislerle ilgili 'hasar çok ciddi, tesisler yok edildi" dediğini belirten Trump, "Tabii ki öyle, tam da söylediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız" ifadelerini kullandı.

Trump, ön raporlara dayanarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programını tamamen ortadan kaldırmadığı ve çalışmaları yalnızca birkaç ay geciktirmiş olabileceği yönünde haber yapan bir televizyon kanalının 'yalan haber yapan muhabirlerini hemen işten çıkarması' ve hem kendisinden hem de İran'ın nükleer tesislerini imha eden pilotlardan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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