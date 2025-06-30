Trump: İran'a Hiçbir Teklifte Bulunmadım

Trump: İran'a Hiçbir Teklifte Bulunmadım
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran ile ilgili herhangi bir teklifte bulunmadığını vurguladı. Eski Başkan Obama'nın İran'a ödediği milyarlarca doları eleştiren Trump, JCPOA'nın geçerliliğini yitirdiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons'a, İran'a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağını kaydeden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu. Trump paylaşımında, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana 'Tahran yönetimiyle görüşmediğini' de ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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