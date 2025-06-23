Trump, İran'a Hava Saldırısını Değerlendirdi

Trump, İran'a Hava Saldırısını Değerlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki hava saldırılarının hedeflediği 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte haberlerin durumu çarpıttığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'da vurduğumuz hedefler tamamen yok edildi ve bunu herkes biliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin 'tamamen yıkıldığını' belirten Trump, "Bunu herkes biliyor. Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, 'Sahte haber üretenler var' diyerek hedef aldığı kurum ve kişileri yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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