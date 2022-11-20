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Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı

Dünya Haberleri

Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre Baskını sonrası Twitter hesabı kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump, geri döndü.

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre Baskını sonrası Twitter hesabı kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump, geri döndü. Elon Musk'ın Trump için yaptığı ankete katılanların yüzde 51,8'i Trump'nı hesabının açılması için oy kullandı.

Elon Musk, dün Trump'ın hesabını yeniden açma konusunda anket yaptı. 15 milyon 85 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 51,8 'Evet' oyu verirken, yüzde 48,2 ise 'Hayır' oyu verdi. Anketin sonuçlanmasının ardından eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı. Trump henüz hesabından bir paylaşım yapmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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