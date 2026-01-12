Haberler

Trump'ın konvoyu 'şüpheli nesne' nedeniyle güzergah değiştirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu, Florida'da havaalanına giderken tespit edilen 'şüpheli nesne' nedeniyle güzergahını değiştirdi. Güvenlik taramaları sırasında yapılan inceleme sonrası değişiklik yapıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun Florida eyaletinde havaalanına giderken kullandığı güzergahın, 'şüpheli nesne' tespit edilmesi üzerine değiştirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na varışı öncesinde yapılan güvenlik taramaları sırasında 'şüpheli nesne' tespit edildiğini söyledi. Leavitt, "Daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekti ve başkanlık konvoyunun güzergahı buna göre değiştirildi" dedi.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi de ikinci güzergahın tedbir amaçlı olduğunu ve söz konusu değişikliğin 'standart protokol' kapsamında uygulandığını belirtti.

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden yerel saatle 18.20'de ayrıldığı ve normalde yaklaşık 10 dakika süren havaalanına yolculuğu için şehir içinde dolambaçlı bir rota izlediği aktarıldı. Yol boyunca motosikletli polislerin konvoy için güvenlik hattı oluşturduğu, bu sırada Trump'a eşlik eden araçların çarpışma riski yaşadığı ifade edildi. Açıklamada, Air Force One uçağının, havaalanında her zamankinden farklı bir noktaya park edildiği ve dış ışıklarının kapalı tutulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
