ABD Başkanı Trump'tan, yeni yıl mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 için yeni yıl kararının 'dünyada barış' olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni yılı Florida'da karşıladı. Eşi Melania Trump ile salona girdiği sırada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti. Trump soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış" yanıtını verdi.