ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı açılacak

Abd Başkanı Donald Trump, " Pakistan'da İran'la yapılacak müzakerelerde olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı otomatik olarak açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. ABD heyetinin Pakistan'a gittiğini ve bugün İran temsilcileriyle müzakere edeceğini söyleyen Trump, olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'YEDEK PLANA İHTİYACIMIZ YOK'

Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İran'ın deniz kuvvetleri yok oldu, hava kuvvetleri, tüm uçaksavarları ve liderleri yok oldu. Tüm ülke yok oldu. Uluslararası sular olduğu için buna izin vermeyeceğiz. Eğer bunu yapıyorlarsa kimse yapıp yapmadıklarını bilmiyor ama eğer yapıyorlarsa izin vermeyeceğiz. Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı 'otomatik olarak açılacak', bu kaçınılmaz. Süreç kolay olmayacaktır ama şunu söyleyebilirim, o boğazın trafiğe açılmasını oldukça kısa bir süre içinde sağlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İran'la müzakereler konusunda yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan Trump, "Bizim elimizde zaten bir plan var. Karşı tarafın ordusu yenilgiye uğratıldı, askeri güçleri tamamen yok oldu. İran'ın müzakerelerde sunulacak şartları kabul edeceğine inanıyorum. Yarın bir araya gelecekler. Tüm sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Onlar, önceki başkanlarla tam 47 yıldır müzakere yürütüp duruyorlardı, biz ise öyle uzun uzadıya konuşan bir taraf değiliz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı