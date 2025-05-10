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Trump, Hindistan ve Pakistan Arasında Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu

Trump, Hindistan ve Pakistan Arasında Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın ABD arabuluculuğunda tam bir ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı. Trump, her iki ülkeyi sağduyulu ve akıllıca bir yaklaşım sergiledikleri için tebrik etti.

(ANKARA) — ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın ABD arabuluculuğunda derhal geçerli olacak tam bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı, iki komşu ülke için "Sağduyu ve zekayla hareket ettiler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı açıklamada Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığını şu sözlerle duyurdu:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda geçen uzun bir gecenin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal geçerli olacak ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve akıllıca bir yaklaşım sergiledikleri için tebrik ediyorum. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkürler."

Ateşkese ilişkin henüz Hindistan veya Pakistan'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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