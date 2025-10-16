Trump: Hamas, Gazze'deki Binaların Enkazında Ceset Arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini arıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçla mücadelesi ile ilgili basın toplantısında, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, hayatını kaybeden esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını bildirdi. Trump, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca Hamas'ın silahsızlanması gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız. Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor" değerlendirmesinde bulundu.