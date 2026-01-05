Haberler

Trump: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak

Trump: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, tahsil ettikleri ve tahsil edecekleri gümrük vergilerinin toplamının 600 milyar doları aşacağını duyurdu. Ayrıca, bu vergilerin ülkenin finansal ve ulusal güvenlik açısından güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, tahsil ettikleri ve yakında tahsil edecekleri gümrük vergilerinin 600 milyar doları aşacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar tahsil ettikleri ve yakında tahsil edecekleri gümrük vergilerinin 600 milyar doları aşacağını belirtti. Trump, "Ancak 'sahte haber medyası' bunu konuşmayı reddediyor çünkü ülkemizden nefret ediyor ve ona saygı duymuyorlar. Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi'nin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biri olacak yaklaşan gümrük vergisi kararına müdahale etmek istiyorlar. Gümrük vergileri sayesinde, ABD finansal olarak ve ulusal güvenlik açısından, her zamankinden daha güçlü ve daha saygı bir konumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

