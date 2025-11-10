Haberler

Trump, Gümrük Vergilerinden 2 Bin Dolar Ödeme Müjdesi Verdi

Trump, Gümrük Vergilerinden 2 Bin Dolar Ödeme Müjdesi Verdi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri nedeniyle elde edilen gelirlerden her Amerikalıya en az 2 bin dolar aktarılacağını duyurdu. Hazine Bakanı Scott Bessent ise bu ödemenin nakit değil, vergi indirimleri gibi farklı şekillerde de yapılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, açıklamasında, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
