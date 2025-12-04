Haberler

Trump: Gazze'de ikinci aşama çok yakında gerçekleşecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini ve ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini açıkladı. Trump, Putin ile yapılan görüşmelere de değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki soruya, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek" yanıtını verdi.

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Devlet Başkan Putin'le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
