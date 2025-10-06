Haberler

Trump, Gazze'de Barış İçin 20 Maddelik Plan Sundum

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Gazze'de barışın mümkün olduğuna inandığını duyurdu. Trump'ın 20 maddelik planı, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması üzerine odaklanıyor.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Donald Trump, Gazze'de barışın mümkün olduğuna inanıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik planın hem bölge ülkeleri hem İsrail hem de uluslararası kamuoyu tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Hamas'ın cuma günü verdiği yanıtın da Trump tarafından olumlu şekilde karşılandığını kaydeden Leavitt, "Başkan, Gazze'de barışın mümkün olduğuna inanıyor. Bu nedenle bu ayrıntılı planı sundu. Bunun ilk adımı, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Ardından, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler sürecek. Ancak, çok uzun süredir savaşın yıktığı Gazze'de barışın sağlanması için güvenlik garantileri ve iyi yönetişim gerekir. Yönetimin iki önceliği bu konular olacaktır" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Mısır'daki müzakerelerin devam ettiğini, ABD ve ilgili tarafların katılımıyla sürecin somut şekilde nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, "Umarız bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biri olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
