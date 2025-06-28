Trump, Gazze'de Ateşkes Umudunu Yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde gelecek hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'de ateşkesin ne zaman olacağına ilişkin olarak Trump, "Gazze'deki durum dehşet verici ve gelecek hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkes konusunun kendisine sıkça sorulduğunu kaydeden Trump, "Kısa bir süre önce bu meseleyle ilgili bazı kişilerle görüştüm" dedi.