Trump, G20 Zirvesi'ne Katılmayacağını Açıkladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın sonunda Güney Afrika'da yapılması planlanan G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirtti. Ayrıca Trump, ülkenin büyük ekonomiler grubundaki üyeliğini sorguladı.

Donald Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. ABD lideri, dün Florida'da düzenlenen America Business Forum Miami'de yaptığı konuşmada, " Güney Afrika'da bir G20 toplantımız var. Güney Afrika artık G'lerde (G20) olmamalı bile, çünkü orada olanlar kötü. Gitmiyorum. Onlara gitmeyeceğimi söyledim. Ülkemizi orada temsil etmeyeceğim. Orada olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, 1 Aralık 2024'den itibaren bir yıl süreyle G20 Dönem Başkanlığı'nı üstlendi. Johannesburg'daki zirveyle G20 liderler toplantısı Afrika topraklarında ilk kez gerçekleştirilecek.

ABD ise 1 Aralık 2025'te G20 Başkanlığı'nı Güney Afrika'dan devralacak ve 30 Kasım 2026'ya kadar grubu yönetecek. Trump, daha önce 2026 G20 Zirvesi'ni "Miami yakınlarındaki golf kulübünde düzenlemeyi planladığını" belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden Hindistan'daki toplantıya katılmıştı

Hindistan, Aralık 2022'den Kasım 2023'e kadar G20 Başkanlığı'nı yürütmüş ve Eylül 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı. Hindistan'ın ev sahipliğindeki bu zirveye dönemin ABD Başkanı Joe Biden katılmıştı.

G20 grubu Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği ile Afrika Birliği'nden oluşuyor. Afrika Birliği, Hindistan'ın G20 başkanlığı döneminde grubun daimi üyesi olmuştu.