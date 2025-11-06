Trump, G-20 Zirvesi'ne Katılmayacağını Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını ve Güney Afrika'nın bu zirvede yer almaması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen 'Amerika İş Forumu'nda konuştu. Trump, konuşmasında, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirterek, "Güney Afrika, G-20'de olmamalı" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya