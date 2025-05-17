Trump: Filistinlilere Yardım Etmemiz Gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından uçakta gazetecilere Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazze'deki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin buna itiraz etmesinin sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm." dedi. Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması kararının memnuniyetle karşılandığına vurgu yaparak Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini belirtti.