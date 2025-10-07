Haberler

Trump'tan Erdoğan'a Destek: 'Harika ve Güçlü Biri'

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Erdoğan'ın ateşkes için büyük çaba harcadığını ve Hamas tarafından saygı gördüğünü belirten Trump, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin de önemli katkılar yaptığını ifade etti. Mısır'daki görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, bir anlaşmaya varacaklarına inandığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, harika ve çok güçlü biri. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü belirten Trump, "O harika ve çok güçlü biri. Gazze'de bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi için Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığını vurgulayan Trump, "Herkes bizim tarafımızda" diye konuştu.

Trump, Mısır'daki görüşmelerin iyi gittiğini de kaydederek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız" dedi.

