Trump: Donanma Tarihinde Eşsiz Gemiler Yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın 250. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ülkenin donanma tarihinde görülmemiş sayıda gemi üretileceğini belirtti. Denizaltılarda önde olduklarını vurgulayan Trump, ABD'nin savaş gücünün benzersiz olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkenin donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında konuştu. ABD donanmasını öven Trump, "Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız. Denizaltılar konusunda diğer ülkelerden 25 yıl öndeyiz, kimse bize yaklaşamaz bile. Nereye giderseniz gidin, ne düşünürseniz düşünün bu böyledir. Sahip olduğumuz savaş gücünün benzeri yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
