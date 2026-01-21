Haberler

Trump: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "çok önemli" bir görüşme yapacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'daki birinci yılı nedeniyle düzenlediği uzun basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere dair bazı soruları da yanıtladı.

Trump, gazetecilere "Çok sevdiğim, çok beğendiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var" dedi.

Donald Trump bu görüşmenin ABD için Salı günü yapılacağını da söyledi.

" Suriye'de iyi bir iş çıkardığını" savunan Trump, 19 Ocak'ta Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede IŞİD tutuklularının durumunu konuştuklarını söyledi.

On binlerce IŞİD tutuklusu halen Kürt silahlı güçlerin kontrolündeki cezaevlerinde bulunuyor.

Suriye yönetimi bu cezaevlerinin kontrolünü almak istiyor.

Şara'nın çok çalışkan, güçlü ve sert biri olduğunu belirten Trump, "Öylesi bir yerde [Suriye] temiz bir çocuğu göreve getirip, bir şeyler başarmasını bekleyemezdiniz" dedi.

Trump, daha sonra "Kürt müttefiklerinin ABD tarafından terk edilmiş hissedip hissetmeyeceği" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kürtleri seviyorum. Onlara muazzam paralar ödendi. Petrol ve başka şeyler verdik.

"Bunu bizim için yaptıklarından daha fazla kendileri için yapıyorlardı.

"Ama Kürtlerle iyi anlaşıyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz."

ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 20 Ocak'ta Suriye'deki Kürtler için "en büyük fırsatın" Şara liderliğindeki yeni hükümete dahil olmakta yattığını ifade etmişti.

Barack, "Suriye'deki durumun kökünden değiştiğini" savundu ve Suriye devletine entegrasyon çağrısı yaptı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda 20 Ocak'ta dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki çatışmalar geçiş dönemi devlet başkanı Ahmed Şara ile Abdi arasında 19 Ocak'ta gerçekleşen görüşmenin olumsuz sonuçlanması sonrası yeniden alevlenmişti.

BBC
