Trump, Çin'in Ticaret Anlaşmasını İhlal Ettiğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki hafta önce Çin'in büyük bir tehlike altında olduğunu öne sürdü. Trump, "Koyduğum çok yüksek tarifeler Çin'in dünyanın açık ara bir numarası olan ABD pazarına ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi" paylaşımında bulundu.

Trump, Çin'e birdenbire bunu yapmanın onlar için yıkıcı olduğunu, pek çok fabrikanın kapandığını ve 'sivil huzursuzluk' yaşandığını kaydetti.

Durumdan Çin adına hoşlanmadığını belirten Trump, "Onları çok kötü olacağını düşündüğüm ve gerçekleşmesini görmek istemediğim bu durumdan kurtarmak için Çin ile hızlı bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde her şey hızla istikrara kavuştu ve Çin her zamanki gibi işine geri döndü. Herkes mutlu oldu. Bu iyi haber. Kötü haber ise Çin'in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması. 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış" açıklamasını yaptı.