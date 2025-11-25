Haberler

Trump, Çin'i Ziyaret Edecek

Trump, Çin'i Ziyaret Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. İki lider arasında güncel konular görüşüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü" ifadelerini kullandı.

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye değinen Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim" dedi.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Şi'nin, iki ülke liderinin 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, tarafların, görüşmede Ukrayna krizini de ele aldığı ve Şi'nin, Çin'in barışa yönelik tüm çabalara desteğini ilettiği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı

Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Arsa değerinin en çok arttığı 10 kenti tahmin dahi edemeyeceksiniz
Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Şüpheli şekilde ölen üniversiteli Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var

Süper Lig'in yıldızından kötü haber: Ayağında kırık var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.