Haberler

Trump, Çin'e Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor

Trump, Çin'e Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Çin'in ihracat kontrollerine karşılık olarak 1 Kasım'dan itibaren ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Çin'in 'olağanüstü agresif' tutumunu eleştirerek, bu adımın uluslararası ticaret açısından benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ihracat kontrollerine karşılık olarak 1 Kasım'dan itibaren Çin'e halihazırda uygulanan tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in ticarette 'olağanüstü agresif' bir tutum sergilediğini belirterek, Pekin yönetiminin 1 Kasım'dan itibaren neredeyse tüm ürünlerde kapsamlı ihracat kontrolleri uygulamaya hazırlanmasını, uluslararası ticaret açısından 'eşi benzeri görülmemiş bir adım' olarak nitelendirdi. Trump, "Bu uygulama istisnasız tüm ülkeleri etkilemektedir ve belli ki yıllar önce tasarlanmıştır. Bu, diğer uluslarla ilişkilerde ahlaki bir utançtır" ifadelerini kullandı.

Çin'in adımlarına yanıt olarak ABD'nin de alacağı tedbirlere açıklayan Trump, "1 Kasım'dan itibaren -ya da Çin'in atacağı adımlara bağlı olarak daha erken bir tarihte- ABD, Çin'e halihazırda ödemekte olduğu tüm gümrük vergilerinin üzerine ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaktır" dedi. Trump ayrıca, aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlara yönelik ihracat kontrollerinin de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Çin'in bu adımına şaşırdığını dile getiren Trump, "Çin'in böyle bir eylemde bulunacağına inanmak mümkün değil, ancak bunu yaptılar ve gerisi tarih oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

"İlginç bir önerim var" deyip bombayı patlattı: Türkiye'de yasaklansın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor

Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

"İlginç bir önerim var" deyip bombayı patlattı: Türkiye'de yasaklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.