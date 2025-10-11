Trump, Çin'e Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ihracat kontrollerine karşılık olarak 1 Kasım'dan itibaren Çin'e halihazırda uygulanan tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in ticarette 'olağanüstü agresif' bir tutum sergilediğini belirterek, Pekin yönetiminin 1 Kasım'dan itibaren neredeyse tüm ürünlerde kapsamlı ihracat kontrolleri uygulamaya hazırlanmasını, uluslararası ticaret açısından 'eşi benzeri görülmemiş bir adım' olarak nitelendirdi. Trump, "Bu uygulama istisnasız tüm ülkeleri etkilemektedir ve belli ki yıllar önce tasarlanmıştır. Bu, diğer uluslarla ilişkilerde ahlaki bir utançtır" ifadelerini kullandı.

Çin'in adımlarına yanıt olarak ABD'nin de alacağı tedbirlere açıklayan Trump, "1 Kasım'dan itibaren -ya da Çin'in atacağı adımlara bağlı olarak daha erken bir tarihte- ABD, Çin'e halihazırda ödemekte olduğu tüm gümrük vergilerinin üzerine ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaktır" dedi. Trump ayrıca, aynı tarihten itibaren tüm kritik yazılımlara yönelik ihracat kontrollerinin de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Çin'in bu adımına şaşırdığını dile getiren Trump, "Çin'in böyle bir eylemde bulunacağına inanmak mümkün değil, ancak bunu yaptılar ve gerisi tarih oldu" ifadelerini kullandı.