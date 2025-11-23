Haberler

Trump: Barış Planı Son Teklifim Değil

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırlanan 28 maddelik planın son teklif olmadığını belirtti ve barışın sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik planın, 'son teklifi' olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, 28 maddelik Ukrayna barış planının 'kendisinin son teklifi' olup olmadığı sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi. Amacının savaşı sona erdirmek olduğunu kaydeden Trump, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
