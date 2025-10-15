Trump, Arjantin Seçimlerine Desteğini Belirtti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Arjantin'e desteğinin, Başkan Javier Milei'nin iktidar partisinin bu ay yapılacak seçimlerde başarılı olmasına bağlı olduğunu söyledi. Trump, "Milei'nin partisinin kazanmaması halinde vakit kaybetmeyeceklerini" ifade etti.

Trump ve Milei, ABD'nin Arjantin'e bir ödenek sağlamayı kabul etmesinden birkaç gün sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi, ABD'nin Arjantin'e bir ödenek sağlamayı kabul etmesinden birkaç gün sonra Beyaz Saray'da ağırladı. Milei ile basın mensuplarına açıklama yapan Donald Trump, Arjantin'de 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Milei'ye desteğini açıkladı.

Trump, "Felsefesi doğru olduğu için bu adamın yanındayım ve kazanabilir. Kazanamayabilir ama bence kazanacak. Eğer kazanırsa, onun yanında olmaya devam edeceğiz. ve eğer kazanamazsa, biz yokuz" dedi. ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından kısa süre önce açıklanan destek paketiyle yükselişe geçen Arjantin piyasalarını sarstı. Açıklamaların ardından Arjantin piyasası, yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Batı medyasına göre, anlaşmanın en önemli unsurunu, Arjantin Merkez Bankası ile yapılacak 20 milyar dolarlık bir Swap oluşturuyor.

Bessent: "Peronist politikalara geri dönülmesi, durumu yeniden değerlendirmemize yol açar"

Toplantıdan sonra yerel basına konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Para politikalarında Peronist ağırlıklı politikalara geri dönülmesi, sağladığımız yardımı yeniden değerlendirmemize yol açar" dedi. Ancak Bessent "yardım paketinin Arjantin'in Çin ile olan ayrı bir Swap hattı anlaşmasını sonlandırmasına bağlı olmadığını" ifade etti. Scott Bessent, dün yapılan toplantıda, detayları henüz açıklanmayan ödenek paketinin "Trump yönetiminin desteklediği ekonomi politikalarının devamına bağlı olduğunu" söyledi.

Muhalefet, Milei'yi "dışa bağımlı bir ekonomi politikası" izlemekle suçluyor

Eski Arjantin Başkanı Cristina Kirchner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kuzeyin güçlerinden gelen yardımın bugünün yemeği, yarının açlığı anlamına geldiğini" iddia etmişti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre muhalefet, Milei'yi "dışa bağımlı bir ekonomi politikası" izlemekle suçluyor.

Trump'ın "favori başkanım" olarak tanımladığı Milei, Trump'ın yemin töreni sırasında sahnede yer alan liderlerden biriydi. Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) kurulmasından önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, uzun süredir devam eden mali açığı gidermek amacıyla on binlerce kamu sektörü çalışanının işine son vermişti.