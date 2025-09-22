Trump, Suikast Sonucu Öldürülen Cumhuriyetçi Aktivist Charlie Kirk İçin Anma Törenine Katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı.

Suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için Arizona'nın Glendale kentinde anma töreni yapıldığı bildirildi. Törene ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 100 bine yakın kişi katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Kirk'ün Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden bir şehit olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunan herkes adına konuştuğumu biliyorum. Hiçbirimiz Charlie'yi asla unutmayacağız. Tarih de unutmayacak" dedi.

Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un en ağır suçlamayla yargılanacağını söyleyen Trump, yakında Kirk'e, gıyaben ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı vereceğini duyurdu.