Trump, ABD ile Özbekistan Arasında Ticaret Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan ile toplamda 135 milyar dolara kadar çıkan ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını açıkladı. Anlaşma, çeşitli sektörlerde önemli yatırımları ve satın almaları kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile Özbekistan arasında inanılmaz bir ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını duyurmaktan heyecan duyuyorum. Önümüzdeki üç yıl içinde Özbekistan, kritik mineraller, havacılık, otomotiv parçaları, altyapı, tarım, enerji ve kimyasallar, bilgi teknolojisi ve diğerleri dahil olmak üzere önemli Amerikan sektörlerinde yaklaşık 35 milyar dolar, gelecek 10 yıl içinde de 100 milyar doların üzerinde satın alma ve yatırım gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür eden Trump, "Ülkelerimiz arasında uzun ve verimli bir ilişki kurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
