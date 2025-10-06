Haberler

Trump, ABD Donanması'nın 250. Yıl Dönümünü Kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, Norfolk kentinde düzenlenen ABD donanmasının 250'nci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Törende askerlere hitap eden Trump, deniz kuvvetlerinin gücünü ve cesaretini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Norfolk kentinde ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı. Askerlerin karşısında 'YMCA' şarkısıyla dans eden Trump, törende yaptığı konuşmada, "Denizlerdeki en büyük savaş gücü olan Amerika Birleşik Devletleri donanmasının 250 yıllık gücünü, azmini ve sarsılmaz cesaretini kutlamak için bu tarihi kıyı şeridinde toplandık. Bugün yanımızda, toplam 150 bin ton saf Amerikan Deniz Kuvvetleri üstünlüğü bulunuyor ve hiç kimsenin ABD ile bir savaş başlatmak istememesi için iki muazzam neden var. Aramızda büyük denizcilik geleneğinin her bir parçasını temsil eden hizmet üyelerimizin bulunmasından onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
