Trump, AB ile Gümrük Görüşmeleri İçin Talepte Bulundu

Trump, AB ile Gümrük Görüşmeleri İçin Talepte Bulundu
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin gümrük tarifeleri konusunda görüşme talebinde bulunduğunu ve umudunun Avrupa'nın ABD ile ticarete açılması olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin gümrük tarifeleri konusunda görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğer bir anlaşma yapamazlarsa ya da adil olmayan şekilde muamele görürlerse ABD'ye yönelik ticaret konusunda 'bir anlaşma belirleme' yetkisine sahip olduğunu kaydetti. Trump, "Az önce AB'nin hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bilgisini aldım. Bu olumlu bir gelişme ve umuyorum ki, Çin'e yönelik talebimde olduğu gibi, sonunda Avrupa ülkelerini de ABD ile ticarete açarlar" ifadelerini kullandı.

Trump, eğer bunu yaparlarsa, hem Çin hem de AB'nin çok mutlu ve başarılı olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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