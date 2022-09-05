Trudeau'dan bıçaklı saldırı açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca polis, iki şüphelinin arandığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Truedau, "James Smith Cree Nation ve Weldon, Saskatchewan'da 10 kişinin hayatına mal olan ve çok daha fazlasını yaralayan korkunç saldırılar karşısında şok oldum. Kanadalılar olarak, bu trajik şiddetten etkilenen herkes ve Saskatchewan halkı için yas tutuyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu devam eden bir durum olduğundan, bölgedeki herkesi uygun önlemleri alma konusunda kolluk kuvvetlerinin tavsiyelerini dinlemeye davet ediyorum. Saldırıların sorumluları adalete teslim edilmelidir" dedi.

Şüphelilerin silahlı ve tehlikeli olduğunun altını çizen Blackmore, "Şüphelilerin siyah bir SUV tipi araçta olduklarını düşünüyoruz. Şu anda bu aracı değiştirip değiştirmediklerine ilişkin bilgimiz yok. Nerede oldukları ve nereye gittikleri de bilinmiyor. Bu sebeple eyaletteki herkesin dikkatli olması ve şüpheli bir durum gördüklerinde polisi aramaları çağrısında bulunuyoruz. Şüphelileri görürseniz ya da araçlarını tespit ederseniz polisi arayarak derhal bölgeden uzaklaşın" dedi.