Tropik Yağmur Ormanlarının Yok Olma Oranı Yüzde 10 Arttı

Maryland Üniversitesi'nden alınan ve WRI'nin Global Forest Watch platformunda yer alan yeni verilere göre, tropik bölgeler 2022 yılında 2021 yılına kıyasla yüzde 10 daha fazla yağmur ormanı kaybetti. Yok olan ormanların kapladığı alanın toplam 4.1 milyon hektara ulaştığı, bu alanın 11 futbol sahası büyüklüğünde olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "Orman kayıpları, 145 ülkenin liderlerinin Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi'nde, ormanların iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadeledeki önemli rolünü kabul ederek, on yılın sonuna kadar orman kaybını durdurma ve tersine çevirme sözü vermelerinden sonraki ilk yılda meydana geldi. Bu hedefe ulaşmak için birincil orman kaybında istikrarlı düşüşler yerine, eğilim yanlış yönde ilerliyor. Gerçekten de insanlık ormanlarla ilgili önemli taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlemiyor" denildi.

Ormanlar, iklim değişikliğiyle mücadele, geçim kaynaklarının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından kritik öneme sahip ekosistemlerdir. Raporda, ormanların yok oluşuyla ilgili üç ana noktaya dikkat çekildi. Orman kayıplarını önlemenin iklim değişikliğiyle en etkin ve en uygun maliyetli yöntem olduğuna dikkat çekilirken, dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kişinin geçimini ormanlardan sağladığı; orman kayıplarının tarımda verimsizlik oluşturabileceği belirtildi. Son olarak, ormanların ekosistemler arasında en fazla biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığı ifade edildi.