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Trami Tropik Fırtınası Filipinler'de Eyaletleri Vurdu: 81 Ölü, 66 Yaralı

Trami Tropik Fırtınası Filipinler'de Eyaletleri Vurdu: 81 Ölü, 66 Yaralı
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Filipinler'in kuzeydoğusunda meydana gelen Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e, yaralı sayısı ise 66'ya yükseldi. 2.6 milyon kişi etkilendi, birçok yol ve köprü ulaşıma kapandı.

FİLİPİNLER'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yaralananların sayısı ise 66'ya yükseldi.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nin (NDRRMC) verilerine göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Ülkenin çelitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, fırtınadan 2.6 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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