Trablus'taki Çatışmalar Nedeniyle 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü

Trablus'taki Çatışmalar Nedeniyle 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü
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Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 82 Türk vatandaşının havayoluyla yurda dönüşüne destek sağladı.

LİBYA'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle 82 Türk vatandaşının yurda dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle buradan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının yurda havayoluyla intikaline destek amacıyla Dışişleri Bakanlığınca bir ihtiyat planlaması yapıldı. Bu bağlamda, Türkiye'ye dönmek isteyen 82 Türk vatandaşının Libya'dan çıkışlarına destek olunarak, bugün yurda dönmeleri sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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