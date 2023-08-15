Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya Başkanlık Konseyi'ne bağlı güçler arasında çatışma çıktı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya Başkanlık Konseyi'ne bağlı güçler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmaların başkentin bazı bölgelerinde devam ettiği belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya Başkanlık Konseyi'ne bağlı güçler arasında silahlı çatışma çıktı.

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandığını aktardı.

Yetkili, başkentin güneyinde Ayn Zara bölgesi yakınlarında çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, her iki silahlı gruba ait askeri araçlar, başkentin Salahaddin, Ayn Zara ve Tarik eş-Şat semtlerinde konuşlandı.

Başkentteki Acil Tıp ve Destek Merkezi yetkililerinden Malik Mersıt, El-Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşanan güvenlik sorunlarının ardından çok sayıda ambulansın Ayn Zara bölgesine sevkedildiği bilgisini verdi.

Mersıt, Acil Tıp ve Destek Merkezi'nin başkentte genel seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Çatışmalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ulusal Birlilk Hükümeti ve Başkanlık Konseyinden de çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 28 Mayıs'ta da Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın, hükümete bağlı "444 Tugayı"ndan bir yetkiliyi gözaltına alması sonucu taraflar arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

Libya'da milis güçler arasındaki çatışmalar

Libya'nın batı bölgelerinde faaliyet gösteren ve halk arasında milisler anlamına gelen "milişiyyat" olarak isimlendirilen birbirinden bağımsız silahlı gruplar arasında çeşitli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Farklı üniformaları ile tanınan söz konusu silahlı gruplar, kağıt üzerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.