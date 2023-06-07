Tosya'dan 85 kişi kutsal topraklara uğurlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel bir şirket vasıtasıyla kutsal topraklara gidecek olan 85 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Şirket yetkilisi Hasan Aytaç, hacı adaylarının sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmelerini diledi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktılar.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 85 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Özel bir şirket vasıtasıyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Şirket yetkilisi Hasan Aytaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "85 vatandaşımızla birlikte yola çıkacağız. Allah sağlık ve sıhhat içerisinde gidip ve gelmeyi nasip etsin. Allah, hepsini sevdiklerine tekrar kavuştursun, ibadetlerini kabul etsin. Allah herkese umre ve hacca gitmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak, kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.