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Torunu Tarafından Saçları Yakılan 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Torunu Tarafından Saçları Yakılan 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Almanya'nın Landshut kentinde, psikolojik sorunları olan torunu tarafından saçları yakılan 94 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili torun tutuklandı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Landshut kentinde, psikolojik sorunları bulunan torunu tarafından saçları yakılan 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Münih'in kuzeydoğusundaki Landshut kentinde psikolojik bunalım yaşadığı belirtilen 32 yaşındaki bir adamın, annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından büyükannesine saldırdığı, tartışma sonrası da 94 yaşındaki büyükannesinin saçlarını ateşe verdiği öğrenildi.

Ağır şekilde yaralanan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan, savcılığın talebi üzerine "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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